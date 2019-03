Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2019-03-05 / 12:00 _Hamburg, 5. März 2019_ TECHNO - Die Autohaus-Kooperation setzt ihre dynamische Unternehmenentwicklung mit dem Ausbau ihres bundesweiten Gesellschafter-Netzwerkes auch 2019 konsequent fort. Seit Anfang Januar zählt nun auch die Autohaus Marnet GmbH & Co. KG zum aktuellen TECHNO Gesellschafterkreis. Niels Marnet, neben seinem Vater Heinz Marnet Geschäftsführer der Autohaus-Gruppe überzeugte die Gesamtperformance der Autohaus-Kooperation: "TECHNO bietet uns eine Vielzahl an herausragenden Argumenten und Lösungen, von denen alle Gesellschafter profitieren. Besonders die innovativen B2B- und C2B-Lösungen von TECHNO im digitalen Gebrauchtwagenhandel schaffen nachhaltig Wettbewerbsvorteile," gab sich Niels Marnet zuversichtlich. Hinzu kämen das umfangreiche Produkt-Portfolio, unterstützende Dienstleistungen sowie praxisnahe Lösungen, hob Heinz Marnet hervor. Die seit mehr als 128 Jahren für umfassende Automobil-Kompetenz stehende Autohausgruppe mit Betrieben in Königstein, Oberursel, Bad Nauheim, Heidenheim, Wiesbaden und Bad Camburg vermarktet an 11 Standorten - 9 in Hessen und 2 in Baden-Württemberg - Neu- und Gebrauchtfahrzeuge der Marken Audi, Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, SKODA und SEAT. TECHNO Geschäftsführer Georg Wallus zeigte sich durch den Beitritt des neuen Gesellschafters in der zukünftigen Ausrichtung bestätigt: "Der weitere Ausbau unseres Kerngeschäftes "Produktportfolio-Management - ergänzt um die digitalen Konzepte - stärken unsere Position und damit die unserer Gesellschafter." Seit Anfang Januar 2019 setzt die seit fünf Generationen sich im Familienbesitz befindliche Marnet-Gruppe mit Sitz in Königstein im Taunus auf TECHNO - Die Autohaus-Kooperation. "Ausschlaggebend waren sicherlich neben den vielfältigen Wettbewerbsvorteilen und dem unbestrittenen Mehrwert des Gesellschafter-Netzwerkes mit mehr als 150 Gesellschaftern und über 1850 Autohäusern insbesondere das Portfolio an digitalen Lösungen hobTECHNO Geschäftsführer Georg Wallus hervor. Jüngste Innovation: Zusammen mit dem strategischen Partner Autproff hat TECHNO die C2B-Plattform "autoverkauf plus" entwickelt, die sich zur Zeit in der Pilotphase befindet. "Damit sind die Weichen für nachhaltiges Wachstum für alle Beteiligten der insgesamt über 160 Gesellschafter umfassenden Autohauskoopartion dar. weiterhin voll auf grün gestellt", unterstrich Georg Wallus. Für die Marnet-Gruppe eröffnet sich damit die einzigartige Chance innerhalb eines starken Verbundes den steigenden Anforderungen der Kunden und den neuen Herausforderungen der Automobilbranche noch besser gerecht zu werden. Das hob Neu-Gesellschafter Niels Marnet hervor: "Wer TECHNO als innovativen Dienstleistungs-Unternehmen versteht und aktiv nutzt, hat zudem die einzigartige Möglichkeit, über zusätzliche Beteiligungserträge, die Einkaufsvorteile aber insbesondere die Chancen der digitalen Vermarktungs-Tools von TECHNO sein operatives Geschäft maßgeblich zu verbessern." Die Marnet-Gruppe erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 mit 453 Mitarbeitern einen Gesamtabsatz von rund 9.250 Neu- und Gebrauchtwagen und einen Gesamtumsatz von 201 Mio. Euro (inklusive Agenturumsatz im Bereich Großkunden sogar 295 Mio. Euro). Darüber hinaus werden im eigenen Karosserie- und Lackzentrum auch diverse Leistungen nicht nur für Modelle der Vertragspartner durchgeführt wie Reparaturen, Klimaanlagen-Service, Karosserieinstandsetzung, Lackierung, Pannendienst, Unfallservice sowie TÜV-Abnahme und Abgasuntersuchung. Die Unternehmensgeschichte der Marnet-Gruppe beginnt bereits 1890 mit einer von Franz-Josef Marnet in Königstein im Taunus eröffneten Schlosserei. Nach dem 1. Weltkrieg wird Marnet Vertragshändler für NSU Motorräder. Franz Marnet übernimmt das Geschäft in der 2. Generation. In der 3. Generation übernimmt Heinz Marnet senior das Unternehmen und baut es nach 1945 neu auf. 1955/56 wird er zweifacher Weltmeister mit der NSU Werksmannschaft und gewinnt bei den internationalen 6-Tages-Fahrten in der ehemaligen CSSR und Deutschland jeweils die Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft der Motorrad-Zuverlässigkeitsfahrer. Als 1958 NSU das erste Auto, den NSU Prinz, auf den Markt bringt, wird der Werkstattbetrieb in Königstein stark erweitert. Nachdem NSU im Jahr 1969 mit Audi fusioniert, fungiert die Firma Marnet als offizieller Audi NSU Händler. 1975 erhält die damalige Marnet-Gruppe in Königstein schließlich ihren ersten Volkswagen Händlervertrag und das Einzelunternehmen Heinz Marnet wird zur Autohaus Marnet GmbH & Co. KG. Heinz Marnet junior wird neben Heinz Marnet senior in der vierten Generation Geschäftsführer. Klaus Marnet und Ellen Feuerrohr zudem Gesellschafter. 1980 wir das Unternehmen schließlich auch Vertragshändler für Audi und Volkswagen. Im Jahr 2000 verantwortet Marielle Kober (geb. Marnet) in fünfter Generation die Geschicke der Marnet-Gruppe mit und schließlich tritt 2004 Niels Marnet in das Unternehmen ein und wird 2015 neben seinem Vater Heinrich Marnet ebenfalls Geschäftsführer der Autohaus Marnet GmbH & Co. KG. *Informationen für Redakteure* =------------------------------------------------------------ *TECHNO-EINKAUF GmbH* Die TECHNO-EINKAUF GmbH mit Sitz in Norderstedt bei Hamburg hat sich seit 1968 von einem reinen Einkaufsverbund zur größten deutschen Kooperation für fabrikatsgebundene Autohäuser entwickelt. Das Netzwerk TECHNO - DIE AUTOHAUS-KOOPERATION setzt sich heute aus über 150 Gesellschaftern mit mehr als 1.850 Standorten in mehr als 600 Städten zusammen. Mittlerweile vertreten TECHNO Mitglieder bundesweit rund 38 Marken - mit dabei sind mehr als die Hälfte der TOP 100 marken-gebundenen Autohäuser in Deutschland. Mit einem Konzept, das das Produkt-Management im automotiven Bereich mit einem Dienstleistungsangebot verknüpft, ist TECHNO als Unternehmen heute einzigartig auf dem deutschen Markt und kümmert sich mit seinen kompetenten und qualifizierten Mitarbeitern um die Wünsche und Bedürfnisse der Gesellschafter. Neben dem Kerngeschäft im Produkt-Portfolio-Management hat TECHNO die Leistungsfelder Online-Systeme, Konzept-Entwicklung, Marketing-Services, Versicherungs- und Finanzservices sowie Schaden-Management in den letzten Jahren weiter ausgebaut. Rund 650.000 Artikel von über 250 Dienstleistern und Lieferanten-Partnern befinden sich aktuell im Programm.

