Der wegen eines Bilanzskandals in Schieflage geratene Möbelhändler Steinhoff hat vollständige Aufklärung hinsichtlich falsch ausgestellter Bilanzen versprochen, PwC mit der Prüfung beauftragt - und den Termin für die Veröffentlichung bereits zweimal verschieben. In Kürze soll es so weit sein. Doch manchen in Südafrika geht das offenbar nicht schnell genug.

Den vollständigen Artikel lesen ...