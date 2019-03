Die Baader Bank hat Evonik nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Die bereinigten Resultate des Spezialchemiekonzerns für das Schlussquartal 2018 und der freie Barmittelzufluss hätten die Erwartungen knapp übertroffen, schrieb Analystin Laura Lopez Pineda in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dazu kämen der überraschend hohe Verkaufserlös für das Methacrylat-Geschäft und deutliche Verbesserungen bei den Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen./gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2019 / 09:04 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2019-03-05/12:56

ISIN: DE000EVNK013