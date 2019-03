Wiesbaden (ots) - Ende Oktober 2018 lebten 4,7 Millionen Frauen ausländischer Staatsangehörigkeit in Deutschland, das waren rund 47 % der knapp 10,1 Millionen Ausländerinnen und Ausländer. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, hatte der Frauenanteil im Jahr 1970 insbesondere bedingt durch den Zuzug von männlichen Gastarbeitern lediglich 38 % betragen. Bis 2011 hatte sich das Verhältnis weitgehend ausgeglichen, als Frauen knapp die Hälfte der 6,3 Millionen ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner stellten. Seitdem hat sich das Verhältnis wieder zugunsten der Männer verschoben.



Insgesamt lebten Ende Oktober 2018 42,1 Millionen Frauen in Deutschland. Sie stellten damit 50,6 % der Bevölkerung unseres Landes. Das Geschlechterverhältnis zwischen Frauen und Männern hat sich in den vergangenen Jahren immer mehr angeglichen: So hatte 1950 der Frauenanteil noch 53,3% betragen.



Aus methodischen Gründen ist ein Nachweis der Personen mit dem Geschlecht 'divers' in der Bevölkerungsfortschreibung derzeit nicht möglich.



