DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA03J/15 DE000HLB1047 07.03.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA03L/15 DE000HLB1062 07.03.2019 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA03J/15 DE000HLB1047 07.03.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA03L/15 DE000HLB1062 07.03.2019 HZE/EOT