Die Commerzbank hat die Einstufung für Lanxess auf "Buy" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Das Chemieunternehmen dürfte am 14. März gute Zahlen für das vierte Quartal vorlegen, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Bewertung der Aktie sei über 20 Prozent niedriger als die der Vergleichsbranche./mf/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2019 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2019-03-05/13:34

ISIN: DE0005470405