Das Analysehaus Warburg Research hat Sixt nach einer Umstellung des Bewertungsansatzes von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 88 auf 107 Euro angehoben. Analyst Marc-René Tonn begründete den Schritt in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit seiner starken Zuversicht, dass Sixt im Vermietgeschäft nachhaltig und deutlich über dem Branchenschnitt wachsen dürfte. Zudem sollte das Unternehmen trotz Investitionen in das Wachstum und das neue Angebot Mobility as a Service (MaaS) überdurchschnittliche Erträge generieren./tav/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2019 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2019-03-05/13:35

ISIN: DE0007231326