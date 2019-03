Die Privatbank Berenberg hat Evotec mit "Hold" und einem Kursziel von 20 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Das Hamburger MDax-Unternehmen sei gut positioniert, um vom Trend in der Biopharmaindustrie zu profitieren, Forschungsaufträge außer Haus zu vergeben, schrieb Analyst Patrick Trucchio in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Langfristig dürfte zudem das Geschäft mit eigener Forschung für Wertzuwachs bei Evotec sorgen. Lobend äußerte er sich zudem zur Forschungsplattform mit induzierten pluripotenten Stammzellen (IPSC), die sich stark entwickele./tav/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2019 / 08:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2019-03-05/13:37

ISIN: DE0005664809