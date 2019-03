Die NordLB hat das Kursziel für Evonik von 29,00 auf 26,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Mit den Zahlen für 2018 habe Evonik die Unternehmensziele gerade noch erreicht, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Durch den Verkauf des Plexiglasgeschäfts werde Evonik in Zukunft weniger schwankungsanfällig. Der Ausblick für 2019 werde an der Börse mit Erleichterung wahrgenommen./hos/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2019 / 10:42 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2019 / 10:47 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2019-03-05/13:45

ISIN: DE000EVNK013