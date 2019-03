Chinas Wirtschaft boomt nicht mehr. Der Asien-Chefvolkswirt der HSBC-Bank, Frederic Neumann, erwartet auch künftig sinkende Wachstumsraten. Dennoch sieht er Chancen für das Land, zum globalen Innovationsführer zu werden.

Herr Neumann, die Weltwirtschaft schwächelt. Welche Rolle spielt China dabei? Gerade erst hat das Land sein Ziel für das Wirtschaftswachstum gesenkt. China war in den vergangenen Jahren der wichtigste Motor für die Weltwirtschaft. Im Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre ging ein Drittel des globalen Wachstums auf das Konto von China. Zudem hängen viele asiatische Länder von China ab. Seit etwa einem halben Jahr hat sich das Wachstum in China abgekühlt, zuletzt legte das Bruttoinlandsprodukt nur mit Raten von etwa 6,5 Prozent zu. Schon kleinere Wachstumseinbußen hinter dem Komma haben wegen des hohen Gewichts Chinas für die Weltwirtschaft erhebliche Folgen.

Inwieweit kann man den offiziellen Wachstumszahlen Chinas überhaupt trauen?Es gibt Daten, die darauf hindeuten, dass der Abschwung stärker ist als es die Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt nahelegen. Allerdings sollte man alternativen Indikatoren mit Vorsicht begegnen. Die Wirtschaftsstruktur Chinas ändert sich rasch. Vor zehn Jahren konnte man beispielsweise den Verlauf der Konjunktur anhand des Energieverbrauchs und der Gütertransporte gut nachzeichnen. Damals war China eine industriegetriebene Wirtschaft. In den vergangenen Jahren hat der Dienstleistungssektor jedoch an Bedeutung gewonnen. Das schränkt die Güte der industriebasierten Konjunkturindikatoren ein.

Manche Experten vermuten, der Staat manipuliert die Wachstumszahlen.Wäre es so, fiele die BIP-Entwicklung systematisch besser aus als es alternative Indikatoren anzeigen. Das ist aber nicht der Fall. Vielmehr spricht einiges dafür, dass die BIP-Zahlen das tatsächliche Wachstum im Aufschwung unterzeichnen und im Abschwung überzeichnen.

Was sind die Gründe für die aktuelle Schwäche der chinesischen Konjunktur?Die Infrastrukturinvestitionen haben sich in den vergangenen Jahren verlangsamt. Peking hat die Ausgabe von Anleihen durch die Provinzregierungen zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen beschränkt. Das soll verhindern, dass die Überkapazitäten weiter zunehmen. Außerdem hat sich die Expansionsdynamik des privaten Konsums abgeschwächt. Das zeigt sich vor allem bei den Autokäufen, für die die Regierung die Subventionen zurückgefahren hat. Dazu kommt, dass Peking schärfer gegen die Vergabe von Privatkrediten im Internet vorgeht, mit denen die Menschen vor allem in kleineren Städten ihren Konsum finanzieren.

Aus Angst vor einem Einbruch der Konjunktur hat die Regierung den Hebel jetzt wieder umgelegt… …was sich in den Provinzen bereits bemerkbar macht. Seit die Regierung den Kommunen wieder ...

