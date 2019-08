Die Hiobsbotschaften reißen in diesen Tagen einfach nicht ab. Seite heute haben Marktteilnehmer auch noch eine politische Krise in Italien zu verdauen. Dabei gibt es im Sommer 2019 eigentlich schon Problemfelder genug. Denn auch der Handelsstreit zwischen China und den USA hält die Anleger weiter in Atem. Eine Einschätzung von Dr. Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, bei Börse Stuttgart TV.