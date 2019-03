Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Reduce" mit einem Kursziel von 217 dänische Kronen belassen. Die Markteinführung einer günstigeren Nachahmerversion des Insulinpräparates "Humalog" durch Eli Lilly könnte eine Reihe von Preissenkungen durch andere Anbieter nach sich ziehen, schrieb Analyst Stephen McGarry in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit könnte ein weiterer Belastungsfaktor für den dänischen Pharmaproduzenten entstehen, wobei Novo am meisten in der Branche zu verlieren habe./mf/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2019 / 13:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2019 / 03:15/ GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2019-03-05/13:58

ISIN: DK0060534915