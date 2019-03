BELLEVUE, Washington, March 05, 2019, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Identity-as-a-Service (IDaaS), gab heute bekannt, dass das Unternehmen in der DACH-Region (Deutschland, Österreich und die Schweiz) stark gewachsen ist. Fast 30 Unternehmen in der DACH-Region verwenden bereits die Universal Identity Platform von Auth0, um ihr Identitätsmanagement zu modernisieren und die Datenschutzgesetze einzuhalten.



Laut Martin Kuppinger, Gründer und Chefanalyst von KuppingerCole, tendieren Unternehmen in der DACH-Region in Richtung Cloud: "Wir sehen eine starke Zunahme der Nachfrage nach Identity API-Plattformen, über die Lösungen für Partner, Kunden und Konsumenten auf standardisierte Identitäts- und Authentifizierungsdienste zurückgreifen können. Solche Lösungen erlauben eine schnellere und bessere Umsetzung von Business-Anwendungen in der digitalen Transformation. Auth0 zählt zu den führenden Anbietern solcher Plattformen."

Unternehmen, die ihre Daten in die Cloud migrieren, müssen in der Lage sein, Identitäten schnell in ihre Anwendungen zu integrieren und dabei die höchsten Standards für Sicherheit und Datenhoheit zu erfüllen. Auth0 erfüllt die DSGVO und kann in der Cloud eines Kunden, der öffentlichen Cloud oder einer privaten Enterprise-Cloud in der AWS-Region Deutschland. Auth0 ist ein Advanced Technology Partner im AWS Partner Network (APN).



"Wir sind uns der Bedeutung der DACH-Region für die europäische Wirtschaft und das weitere Wachstum von Auth0 bewusst und verpflichten uns, ein vertrauenswürdiger Identitätspartner für Unternehmen in der Region zu sein", sagte Steven Rees-Pullman, GM für die EMEA-Region bei Auth0. "Konformität und Sicherheit bedeutet nicht, dass man auf eine individuelle Benutzererfahrung verzichten muss. Wir sind stolz darauf, eine Cloud-Lösung zu liefern, die im Markt nachgefragt wird."



Um die Expansion zu unterstützen, bietet Auth0 eine deutsche Version seiner Website an und hat Mathias Conradt als Senior Solutions Engineer verpflichtet. Conradt ist in Stuttgart ansässig und wird das Gespräch mit Auth0-Interessenten suchen, um ihre technischen Anforderungen zu verstehen und ihnen zur besten Identitätslösung zu verhelfen. Auth0 plant, die Unterstützung für die DACH-Region im Jahr 2019 zu verdoppeln.



Die deutsche Version der Auth0-Website finden Sie hier: https://auth0.com/de/ .



