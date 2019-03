Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Trotz der geringeren Schwankungen an den Aktienmärkten seit Ende 2018 rechne er für 2019 und 2020 mit höheren Volatilitäten, schrieb Analyst Michael Werner in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Aktie der Deutschen Börse bleibe dabei ein bevorzugter Wert, auch wenn der Februar für die Börsenbetreiber ein weiterer Monat mit schwachen Kassamarktumsätzen gewesen sei./mf/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2019 / 07:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2019-03-05/14:05

ISIN: DE0005810055