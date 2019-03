Spannende Zeiten für Tesla. Nach den weltweiten, teils drastischen Preissenkungen waren bereits Berichte durchgesickert, dass gerade in Asien die Kunden erbost darüber sind. Jetzt tauchen auch noch Probleme mit den Behörden auf. Businessinsider zufolge wird der Verkauf des Model 3 untersagt, da sie nicht richtig "ausgezeichnet" sind. Die Behörden hätten zahlreiche "Unstimmigkeiten" unter den bereits 1.600 nach China verschifften Teslas entdeckt. Der Verkaufsstart sollte eigentlich in diesem Monat beginnen. Neben Europa sollte China den schwieriger werdenden US-Markt auffangen. Selbst der Bau einer Fabrik in China wird angegangen. Die Aktie bleibt zunächst unter Druck und kein Kauf. Erst die Vorstellung des Model Y am 14. März könnte die Stimmung der Anleger wieder heben.

