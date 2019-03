Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Aktuelle Pressemitteilung der Deutschen Bundesbank:Die Auktion vom 5. März 2019 für die 0,10% inflationsindexierte Anleihe des Bundes von 2015 (2026) (ISIN DE0001030567/ WKN 103056) (fällig am 15. April 2026, Zinstermin 15. April gzj., Zinslaufbeginn 12. März 2015, nächste Zinszahlung am 15. April 2019, Basisindex 99,41903, Index-Verhältniszahl 1,04442 (am Valutierungstag 7. März 2019)) brachte folgendes Ergebnis: ...

