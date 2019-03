Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Presse über traditionelle Ladengeschäfte ist seit einigen Jahren negativ, so Ramiz Chelat, Portfolio Manager des Vontobel Fund - Global Equity (ISIN LU0218911690/ WKN A0EQVD) von Vontobel Asset Management.US-Unternehmen wie Kmart und J.C. Penny in den USA und Debenhams in Großbritannien seien trotz einer starken Wirtschaft durch Online-Handel und eine sich verändernde Einzelhandelslandschaft vom Markt gedrängt worden. Viele andere wie Toys "R" Us und Brookstone hätten einen Insolvenzantrag nach Chapter 11 eingereicht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...