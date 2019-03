Die US-Bank JPMorgan hat Alstom mit "Overweight" und einem Kursziel von 42 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Alstom biete in einem unsicheren Umfeld attraktives langfristiges Wachstum, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der rekordhohe Auftragsbestand schaffe eine gute Möglichkeit, die Umsatzentwicklung in den kommenden Jahren abzuschätzen./mf/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2019 / 18:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2019 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0035 2019-03-05/14:12

ISIN: FR0010220475