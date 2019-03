Die Baader Bank hat Wacker Chemie anlässlich des Ausblicks des Chemiekonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 116 Euro belassen. Das operative Ergebnisziel (Ebitda) für das laufende Jahr sei konservativer als von ihr erwartet, schrieb Analystin Laura Lopez Pineda in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie glaube aber weiterhin an eine Verbesserung des Geschäftsumfelds im zweiten Halbjahr, die ein erhebliches Aufwärtspotenzial für das angestrebte Ergebnis berge. Zudem falle der geplante Umsatzanstieg deutlicher als erwartet aus./gl/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2019 / 12:39 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0037 2019-03-05/14:21

ISIN: DE000WCH8881