Eine von Tealium in Auftrag gegebene globale Umfrage legt offen, dass obwohl 90% der Unternehmen eine Strategie für ihre Kundedaten verfolgen, es ihnen schwerfällt, diese als Unterstützung zum Erreichen ihre Geschäftsziele zu nutzen.

Tealium, Marktführer für die Echtzeit-Orchestrierung von Kundendaten, hat heute die Ergebnisse einer globalen Forrester-Studie1 zum aktuellen Stand von Strategien für Kundendaten für Unternehmen veröffentlicht. Demnach haben zwar neun von zehn Unternehmen eine Strategie implementiert, nur fällt es vielen von ihnen schwer, mit diesen effektiv zur Erfüllung der Geschäftsziele beizutragen.

Für die Untersuchung wurden 330 Entscheider rund um den Globus befragt, unter anderem in den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Japan. Der Schwerpunkt lag auf dem jeweiligen Ansatz in Bezug auf Kundendaten und wie diese eingesetzt werden, um die Kundenzufriedenheit zu erhöhen, den Umsatz zu steigern, Data-Governance zu verbessern und die Profitabilität zu optimieren.

Die Studie macht deutlich, dass sämtliche Firmen entscheidend von einer soliden Kundendaten-Strategie profitieren können aber je weiter ein Unternehmen bei der Datenverarbeitung fortgeschritten ist, desto mehr kann es die Vorteile gewinnbringend nutzen. Mehr als vier Fünftel (83%) der "Datenpioniere" unter den befragten Firmen gaben an, dank der Integration von Kundendaten ein besseres Verständnis des Kunden erlangt zu haben, während drei Viertel (75%) bei der Produktivität ihrer Marketing- und Analytics-Teams zulegen konnten.

Dennoch sind viele Unternehmen der Meinung, dass ihr aktueller Ansatz nur unzureichend zu den wichtigsten Geschäftszielen beiträgt. Weniger als die Hälfte der Befragten geht davon aus, dass sie sehr gut von ihrer Kundendaten-Strategie dabei unterstützt werden, neue Kunden zu gewinnen (43%), das Kundenvertrauen zu erhöhen (47%), die Data-Governance und -Compliance zu verbessern (43%) und den Umsatz pro Kunde zu steigern (40%).

Zudem wurde nur ein Sechstel (16%) der befragten Firmen im Bereich des Kundendaten-Managements als "Pioniere" eingestuft, d.h. als besonders effektiv bei der Echtzeit-Datenanalyse von Kundeninteraktion und beim Erkenntnisgewinn durch eine gut ausgebaute Infrastruktur, die anwendbare Ergebnisse liefert. Noch weniger Firmen (8%) sind mit ihren Datenanalyseprogrammen in der Lage, auf Kontaktpunkte mit dem Kunden und Kundeninteraktionen zu reagieren und ein dauerhaftes Feedback für die Entscheidungsfindung im gesamten Unternehmen zu implementieren.

Die Ergebnisse der Untersuchung verdeutlichen, dass Unternehmen Schwierigkeiten mit der Koordinierung und Aktivierung ihrer Kundendaten und -fähigkeiten haben. Nur 6% haben ihre Kundendaten und ihren Analyse-Output auf mehrere Kernfunktionen wie Marketing, Kundenservice, Vertrieb, operativen Betrieb und Produktentwicklung gleichzeitig abgestimmt. Dies weist auf eine verpasste Chance hin, anwendbare Analyseergebnisse im gesamten Unternehmen einzusetzen, um eine nahtlose Interaktion mit dem Kunden über alle Kontaktpunkte hinweg zu ermöglichen.

Adam Corey, CMO von Tealium, sagt: "Die Menge an verfügbaren Kundendaten hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen, was extrem wichtig für Unternehmen, egal welcher Branche, ist. Aber die schiere Masse an zugänglichen Informationen und das Datensilo-Problem können es Unternehmen schwer machen, Daten auf profitable Weise zu sammeln, zu analysieren und einzusetzen. Die Studienergebnisse verdeutlichen, dass an dieser Stelle mehr Unterstützung für Unternehmen bei der Erhebung von Daten notwendig ist, um sicherzustellen, dass diese Daten anwendbare Ergebnisse hervorbringen, mit denen Geschäftsziele im gesamten Unternehmen erreicht werden können nicht nur im Marketing."

"Um wirklich fortschrittlich mit Daten umgehen zu können, müssen Unternehmen einen gut durchdachten Plan aufstellen, der Strategie, Unternehmensstruktur, Daten, Analytics und Measurement, Prozesse und Technologien wie Customer Data Platforms einbezieht. Erst wenn die richtige Infrastruktur implementiert ist, können Unternehmen wirklich von den Vorteilen einer klaren Datenstrategie profitieren."

Die Umfrage wurde online unter 330 Customer Intelligence Leadern von Unternehmen in Nordamerika, Europa, und Japan zwischen Juli 2018 und Januar 2019 durchgeführt.

Die komplette Studie finden Sie hier.

1 "Customer Data Maturity Powers The Modern Enterprise", eine Studie von Forrester Consulting im Auftrag von Tealium

