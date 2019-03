Die DZ Bank hat Vonovia von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 45,50 auf 50,00 Euro angehoben. Das Wohnimmobilien-Segment in Deutschland sollte 2019 weiter boomen und von niedrigen Zinsen sowie dem Bevölkerungszuwachs in Großstädten und Ballungsräumen mit weiterhin zu geringer Bautätigkeit profitieren, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Seine aktuellen "Top Picks" seien Vonovia und Adler Real Estate. Für Vonovia spreche die überzeugende langfristige Wachstumsstrategie./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2019 / 12:48 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2019 / 14.11 / MEZ

AXC0166 2019-03-05/14:41