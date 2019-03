Berlin (ots) - In ihrem Buch "Kleine Gase - Große Wirkung. Der Klimawandel" schildern zwei Studenten allgemein verständlich, was der Laie über die Erderwärmung wissen sollte. Dafür haben Christian Serrer, Stipendiat der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw), und David Nelles mit über 100 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammengearbeitet. Herausgekommen sind unter anderem zahlreiche anschauliche Illustrationen zu den Fakten des Klimawandels. Für den Vertrieb gründeten die beiden Studierenden der Zeppelin Universität Friedrichshafen einen eigenen Verlag, um das Buch umweltschonend und kostengünstig zu produzieren. Mit einer Erstauflage von 100.000 Exemplaren und einem Stückpreis von fünf Euro erobern sie jetzt den Markt. Unterstützt wurde das Buchprojekt vom Think Lab Energie - Gesellschaft - Wandel, einer Energiewende-Initiative der innogy Stiftung und der sdw.



Angefangen hat alles bei einer Diskussion über den Klimawandel in der Mensa, als den beiden Studenten der Wirtschaftswissenschaften auffiel, dass ihnen harte, aber wichtige Fakten und Zahlen fehlten. Da sie kein Buch fanden, das Ursachen und Folgen des Klimawandels wissenschaftlich kurz und anschaulich erklärt, war die Antwort für die beiden schnell klar: Selberschreiben.



Ihr Ziel ist es, mit der Publikation so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Daher werden die Fakten verständlich illustriert. "Im Prinzip ist es wie ein wissenschaftlich fundiertes Bilderbuch", erklärt Co-Autor Christian Serrer, "und als Studenten war es uns wichtig, dass unser Buch trotz Hardcover und umweltfreundlichem Druck nicht mehr als eine Pizza kosten darf. Deshalb haben wir unseren eigenen Verlag gegründet, um Aufgaben wie Lektorat, Vertrieb, Marketing, Finanzierung und Druck selbst in die Hand zu nehmen. Nur so konnten wir einen Buchpreis von fünf Euro ermöglichen."



Leseproben, Pressefotos und weiterführende Informationen zum Buch "Kleine Gase - Große Wirkung. Der Klimawandel" finden Sie unter: https://www.klimawandel-buch.de/presse/.



Über das Think Lab Energie - Gesellschaft - Wandel



Die Initiative Think Lab Energie - Gesellschaft - Wandel ist ein Sonderprogramm im Studienförderwerk Klaus Murmann der sdw in Kooperation mit der innogy Stiftung. Es unterstützt Studierende und Promovierende aller Fächer bei der Realisierung ihres eigenen Projektvorhabens zum Thema Energiewende. Damit gestalten die Geförderten die Entwicklung des zukünftigen Energiesystems in Deutschland aktiv mit und erfahren, dass sie selbst etwas bewirken können.



