Zum 1. März 2019 hat Lars Wagener wie geplant nach mehrmonatiger Einarbeitungszeit den Vorstandsvorsitz der Laurens Spethmann Holding (LSH) übernommen. Michael Spethmann kehrt im dritten Quartal 2019 in die Aufsichtsratsführung der LSH zurück und löst dort Prof. Dr. Uwe Schlick ab. "Wir sind überzeugt, dass Lars Wagener die richtige Person an der Führungsspitze unseres Familienunternehmens ist", sagt Michael Spethmann, Mitinhaber in vierter Generation. "Er besitzt ein sehr gutes Gespür für unsere gewachsenen Werte und wir sind sicher, dass er die LSH mit seiner langjährigen Erfahrung und seinen Kompetenzen weiterentwickeln wird." Gemeinsam mit seinem Bruder Jochen Spethmann, der ebenfalls im Aufsichtsrat tätig ist, wird Michael Spethmann die weitere Entwicklung der LSH eng begleiten.



Langjährige Erfahrung in Vertrieb und Marketing sowie in der Führung auch von Familienunternehmen



Lars Wagener ist seit mehr als 20 Jahren in der Konsumgüterbranche, speziell im Lebensmittelsektor, tätig und hatte unter anderem die Geschäftsführung bei Danone sowie die Geschäftsführung Marketing und Vertrieb bei Griesson - de Beukelaer inne. Vor seinem Eintritt in den LSH-Vorstand leitete er mehrere Länder innerhalb der Greenyard Gruppe von Bremen aus. Die langjährige Erfahrung in Vertrieb und Marketing sowie in der Führung auch von mittelständischen Unternehmen qualifizierten Lars Wagener für seine neue Position. Er zeichnet bei der LSH für Strategie, Vertrieb, Marketing, Personal, QS sowie CI/PR verantwortlich. Markus Hedderich ist weiterhin für die Supply Chain (Produktion, Logistik, Einkauf, Technik) und Johannes Niclassen für IT, Finanzen, Recht, QM, Nordgetreide verantwortlich.



