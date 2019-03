Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Salzburg/Hallein (pts035/05.03.2019/14:30) - Die EMCO GmbH mit Sitz in Hallein ist auch im Jahr 2019 auf zahlreichen nationalen u. internationalen Messen vertreten. Für den Fräs- und Drehmaschinen Hersteller aus dem Salzburger Land geht es im März nach Lyon, und danach zur Prodex in Basel. Auch die nationale Ausbildung ist bei EMCO weiter im Fokus. Zum 100-jährigen Bestehen erhält die HTL Mödling die Fräsmaschine FB3, um Schüler und Studenten für präzise Fräsaufgaben zu wappnen. EMCO präsentiert die Maxxmill 630 in Lyon Mit über 48000 m2 Fläche und 1000 Ausstellern zieht die Industrie Lyon bis zu 20.000 Besucher an. In Kooperation mit dem Partner Arcane Group zeigt EMCO vom 5. bis 8. März 2019 das vertikale Fräszentrum Maxxmill 630. Die Werkzeugmaschine zeichnet sich besonders durch seine 5 Seiten-Bearbeitung in nur einer Aufspannung, einer hohen Thermostabilität und der topaktuellen Steuerungstechnik von Siemens oder Heidenhain aus. Zu finden ist die Maxxmill 630 auf der Industrie Lyon in Halle 3 auf Stand G84. Mehr über die Hyperturn 45 G3 in Basel erfahren Die PRODEX in Basel setzt im Zeitraum vom 14. - 17. Mai 2019 verschiedene Schwerpunkte, die die MEM-Branche in Zukunft verändern wird. Unter anderem stehen Automation, Robotik und Industrie 4.0 im Fokus. Auch EMCO leistet mit seinen Multitasking-Maschinen einen wichtigen und innovativen Beitrag. Das neue CNC-Dreh-Fräszentrum Hyperturn 45 G3, serienmäßig ausgestattet mit dem digitalen Prozess-Assistenten emcoNNECT, besticht besonders durch einen großzügigen Arbeitsraum, hochdynamische Antriebe in allen Achsen, sowie zwei leistungsstarke Arbeitsspindeln. Die Hyperturn 45 G3 wird in Halle 1 auf Stand C12 bei EMCO Partner ARGONAG präsentiert. "Aus alt mach neu" - Anlässlich 100 Jahre HTL Mödling erhält die Ausbildungsstätte eine Fräsmaschine FB3 von EMCO Die Lehrlinge Mechatronik- und Zerspanungstechnik von EMCO stehen aktuell vor einer spannenden Aufgabe. Die konventionelle Fräsmaschine FB3 soll komplett überarbeitet werden. Die Maschine war bereits über 30 Jahre im Einsatz, ist aber in ihrem Kernaufbau noch immer für präzise Fräsaufgaben geeignet. HTL Mödling, die größte Höhere Technische Lehranstalt Österreichs feiert 2019 das 100-jährige Jubiläum und erhält die sanierte FB3 für die mechanische Werkstatt. Davor geht es aber noch ans Eingemachte - Retrofit heißt das Zauberwort: Die Maschine wird komplett zerlegt, alle Komponenten der Mechanik werden gereinigt, geprüft und vermessen. Der Schaltschrank, die Motoren, das Bedienpult, die Sicherheitstechnik, die Glasmaßstäbe und die Positionsanzeige werden komplett erneuert. Somit kann die Maschine "state of the art" an die Bildungseinrichtung übergeben werden. Um die FB3 auch optisch aufzurüsten, werden alle Blechteile im aktuellen Design verbaut. Weitere Informationen zur FB3 von EMCO finden sich hier: http://www.emco-world.com/de/produkte/industrie/fraesen/cat/28/d/2/p/1000782%2C2 8/pr/emcomat-fb-3.html Über EMCO: EMCO ist ein weltweit führender Werkzeugmaschinen-Hersteller von Fräs- und Drehmaschinen und forciert neben der eigenen unternehmensinternen Lehrlingsausbildung die Entwicklung und das Training junger Fachkräfte seit mehr als 35 Jahren mit Maschinen, Software, Courseware und Consulting erfolgreich als eigenen Geschäftsbereich. EMCO steht für höchste Fertigungsqualität sowie funktionales Design und beschäftigt aktuell 810 Mitarbeiter an insgesamt 6 Produktionsstandorten in Österreich, Deutschland, Italien und Russland. (Ende) Aussender: EMCO GmbH Ansprechpartner: Christa Vergnes Tel.: +436245891-0 E-Mail: info@emco.at Website: www.emco-world.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190305035

