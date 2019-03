Nicht nur an den Aktienmärkten (der Dow Jones rutschte am Montag in den ersten Handelsstunden um 500 Punkte ab), sondern auch bei den Edelmetallen wurde zum Wochenauftakt Kasse gemacht, wobei vor allem der Goldpreis spürbar unter Druck geriet und seine Korrektur ausweitete. Wer auf Gold setzen möchte, greift zum Turbo-Bull GS3MH1 von Goldman Sachs mit Hebel 4 oder ST223G mit Hebel 5. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...