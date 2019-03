Zwei Firmen mit großen Ambitionen: IVU Traffic Technologies (WKN: 744850) begrüßte zuletzt niemand Geringeren als Daimler als neuen Ankeraktionär - mit 5,25% beteiligt sich Daimler an IVU. Ein neues IT-Projekt mit der Deutschen Bahn lässt die IVU-Aktie heute +13% explodieren. wallstreet:online (WKN: A2GS60) baut seine Präsenz unter den deutschen Finanzportalen weiter aus und übernimmt für 2,8 Millionen Euro FinanzNachrichten.de.

w:o gibt heute weitere interessante Details zur am 27. Februar verkündeten vollständigen Übernahme der Schweizer ABC New Media AG bekannt, zu der das klickstarke Portal "FN" gehört. Mit der Übernahme erhöht w:o nach eigenen Angaben seine Reichweite um die Hälfte. Bekannt ist, dass FinanzNachrichten.de einen Umsatz in Höhe von 0,9 Millionen Euro erzielt und hochprofitabel ist.

w:o im Übernahmefieber - Aktie wieder mit Fühlung nach oben

wallstreet:online baut seine Präsenz in der deutschen Finanzmedienlandschaft mit der Übernahme von FinanzNachrichten.de weiter aus. Die Übernahme umfasst neben dem Kaufpreis von 2,8 Millionen Euro eine Ablösung des Cash-Bestands und eine mögliche Earn-Out-Zahlung. In der Tat dürfte dort eine gut adressierbare Zielgruppe zu finden sein, die zu einem Ausbau ...

