Wien (www.fondscheck.de) - Die gar nicht so gute Nachrichtenlage zu China wirkte sich auf die betroffenen Fonds zuletzt vergleichsweise wenig aus, so die Experten von "FONDS professionell".Seit Dezember würden sie kontinuierlich zulegen, wie das FONDS professionell Fondsbarometer für März zeige.Der Februar 2019 sei wie schon der Monat davor aus der Sicht der meisten Aktienfondsbesitzer erfreulich bis sehr erfreulich gewesen. Monatssieger seien im Februar die Kategorien "China", in der 46 Fonds erfasst würden, sowie "Großchina", die weitere 29 Produkte beobachte, gewesen. Im Monatsvergleich lägen diese Regionen beziehungsweise Länder auf den Plätzen eins und zwei der Statistik. Und China-Fonds würden nicht erst seit kurzem nach oben tendieren, sondern bereits seit Ende des Vorjahres. Im November hätten sie rund zehn Prozent eingebüßt, seit Dezember gehe es aber stetig bergauf - China-Fonds hätten im Dezember 5,45 Prozent, im Januar 8,81 Prozent und im Februar weitere sechs Prozent zugelegt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...