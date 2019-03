Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Salesforce von 149,00 auf 160,00 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das zurückliegende Quartal des Softwarekonzern sei sehr solide gewesen, schrieb Analyst Mark Moerdler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auf lange Sicht befürchte er jedoch, dass der Softwarehersteller aufgrund von nachlassendem Schwung seine Margen nicht signifikant ausbauen kann. Er aktualisierte nach den Zahlen sein Bewertungsmodell für den SAP-Konkurrenten./tih Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2019 / 02:32 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2019 / 02:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2019-03-05/15:20

ISIN: US79466L3024