RHEINMETALL mit soliden Zahlen für 2018. Beim EBIT vor Sondereffekten hat man ein neues Rekordniveau erreicht, ebenso wie beim Auftragsbestand. Rheinmetall profitiert überproportional vom brummenden Rüstungsgeschäft. Aber: Im Gegensatz zur Konkurrenz konnte sich Rheinmetall auch im Automotive-Bereich gut schlagen, was sich vor allem in einer überdurchschnittlichen Marge niederschlägt. Bei der Aktie gab es nun ein charttechnisches Kaufsignal, so dass nun schnell das Allzeithoch von 119,35 € in Angriff genommen werden dürfte.



