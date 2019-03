Die DZ Bank hat den fairen Wert für Adler Real Estate von 18 auf 17 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Wohnimmobilien-Segment in Deutschland sollte 2019 weiter boomen und von niedrigen Zinsen sowie dem Bevölkerungszuwachs in Großstädten und Ballungsräumen mit weiterhin zu geringer Bautätigkeit profitieren, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Seine aktuellen "Top Picks" seien Vonovia und Adler Real Estate. Die Adler-Aktie biete für risikobereitere Anleger auf kürzere Sicht die größten Kurschancen, nachdem sie durch eine Aktienplatzierung belastet worden sei./gl/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2019 / 12:48 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2019 / 13:32 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0044 2019-03-05/15:23

ISIN: DE0005008007