Die Serie, die sich für Rennstrecke und Straße eignet, bedient das wachsende Ultra Ultra High Performance Segment



Nach der Ankündigung Ende letzten Jahres präsentiert Goodyear nun am Genfer Automobilsalon 2019 seine Premium Performance Serie: Goodyear Eagle F1 SuperSport, Eagle F1 SuperSport R and Eagle F1 SuperSport RS.



Bei den Top-Hochleistungsreifen kommen innovative Technologien und Gummimischungen zum Einsatz, die Bremswege und Rundenzeiten deutlich verbessern, ohne die Alltagstauglichkeit aus dem Blick zu verlieren: Nach wie vor erhält der Fahrer ein direktes Feedback beim Lenken, beim Bremsen oder wenn das Fahrzeug droht auszubrechen.



Die Goodyear SuperSport Serie



In die Entwicklung des Goodyear Eagle F1 SuperSport ist die Erfahrung aus der Konstruktion sehr sportlicher Reifen eingeflossen. So bietet der Reifen hervorragenden Grip und ein ausgezeichnetes Handling. Durch sein massives geschlossenes Profil an der Außenschulter spricht der Reifen sehr gut auf Richtungsänderungen an, während das extrem steife Design der Seitenwand das Handling weiter verbessert, ohne den Fahrkomfort zu beeinträchtigen. Der Reifen wurde vornehmlich für trockene Bedingungen entwickelt; doch auch die Leistung auf nasser Fahrbahn ist auf innovative Weise sichergestellt: Zwei Gummimischungen werden u-förmig angeordnet Dabei werden die für den Einsatz auf trockener Fahrbahn optimierten äußeren Profilrippen in den beiden Schultern mit drei für den Einsatz bei Nässe optimierten Mittelrippen kombiniert. So profitieren die Fahrer gleichermaßen von exzellentem Kurvenhandling bei Trockenheit und außergewöhnlichen Bremsleistungen bei Nässe.



Der Goodyear Eagle F 1 SuperSport R steigert den Grip und die Lenkpräzision auf und abseits der Rennstrecke. Durch die Verwendung einer Gummimischung mit hohem Reibwert werden exzellente Trockenhaftungsniveaus erreicht. Seine hohe Kurvenstabilität bekommt der Reifen durch Stabilisierungsbrücken in der äußeren Profilrille, die die Verformung der Profilblöcke bei extremen Kurvenkräften reduzieren. Lenkpräzision und Feedback wurden ebenfalls verbessert, da die Aufstandsfläche des Reifens zur gleichmäßigen Druckverteilung optimiert wurde.



Am stärksten rennorientiert ist der Goodyear Eagle F1 SuperSport RS, ein Reifen mit Straßenzulassung, mit dem man auch auf der Rennstrecke an die Grenze gehen kann. Seine hoch spezialisierte Motorsport-Gummimischung sorgt für ultimativen Grip und Performance bei trockenen Bedingungen.



