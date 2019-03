Wien (www.fondscheck.de) - Warum konzentrierte Portfolioansätze gerade auch in einem fortgeschrittenen Wirtschaftszyklus überzeugen, viele Marktteilnehmer nach knapp zehn Jahren Hausse aber dennoch an ihren Erwartungen arbeiten sollten, konnte "e-fundresearch.com" am Rande des "FONDS professionell" KONGRESS 2019 in einem Gespräch mit Mark Phelps, CIO - Concentrated Global Equity und Manager des AB Concentrated Global Equity Portfolio Fund (ISIN LU1011997464/ WKN A1XBWM) bei Alliance Bernstein (AB), diskutieren, so die Experten von "e-fundresearch.com". ...

