Honda verschärft seine Elektrifizierungsstrategie in Europa: Der japanische Hersteller kündigt nun an, bis zum Jahr 2025 in Europa 100 Prozent seiner verkauften Neufahrzeuge mit elektrifiziertem Antrieb auszustatten. Die Strategie erweitert die im Jahr 2017 angekündigte "Electric Vision" von Honda. Diese sah ursprünglich vor, bis 2025 europaweit zwei Drittel der neuen Fahrzeuge zu elektrifizieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...