Die Berkshire Hathaway Insurance Group gab heute bekannt, dass Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI) von der Central Bank of Ireland eine Zulassung (Certificate of Authorization) für die Tätigkeit als Versicherer in Irland und im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) erhalten hat. BHEI ist in der Republik Irland eingetragen und hat ihren Sitz in Dublin; sie wird als Designated Activity Company tätig sein und Dienstleistungen für Kunden und Makler des Unternehmens in Irland und unter Nutzung der europäischen Dienstleistungsfreiheit im gesamten EWR erbringen. BHEI wird als Versicherungsgesellschaft von einer Reihe von im EWR tätigen Versicherungsmarken von Berkshire Hathaway genutzt werden, darunter Berkshire Hathaway Specialty Insurance, MedPro und Faraday.

Wo notwendig oder erforderlich, wird das EWR-Geschäft, das zuvor über die britische Muttergesellschaft Berkshire Hathaway International Insurance Limited (BHIIL) abgewickelt wurde, in Übereinstimmung mit dem jeweils geltenden Recht von BHIIL auf BHEI übertragen, um einen reibungslosen Übergang für Kunden und Makler zu erreichen, wenn das Vereinigte Königreich die Europäische Union verlässt. BHIIL wird jedoch weiterhin sein bedeutendes Schadenversicherungsgeschäft auf dem britischen Markt und in Übersee unter den bestehenden Lizenzen betreiben. BHEI beabsichtigt, bis Ende März 2019 seine Geschäftstätigkeit aufzunehmen.

Im EWR ist Berkshire Hathaway European Insurance DAC in der Republik Irland als Designated Activity Company eingetragen und ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Berkshire Hathaway International Insurance Limited (BHIIL), einer in England und Wales eingetragenen Limited Liability Company, Registrierungsnummer 3230337, mit eingetragenem Firmensitz in 8 Fenchurch Place, 4th Floor, London EC3M 4AJ, United Kingdom. BHIIL ist eine Tochtergesellschaft der Berkshire Hathaway Specialty Insurance Company (www.bhspecialty.com), der MedPro Group (www.medpro.com) und der Faraday Group (www.faraday.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190305005650/de/

Contacts:

MEDIEN

JoAnn Lee +1 617-936-2937