Wie Michael Oeljeklaus gegenüber AUTOMOBIL PRODUKTION auf dem Genfer Autosalon bestätigte, befindet sich die Standortsuche für eine weitere Autofabrik in der finalen Phase. Nach einer intensiven Sondierungsphase befinden sich noch vier Länder in Ost- und Südosteuropa in der engeren Auswahl. Im nächs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...