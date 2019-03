Weiterstadt (ots) -



- Neue SKODA Informationsplattform für Pressevertreter, Blogger und Influencer - skoda-media.de ersetzt die bisherige Informationsplattform skoda-presse.de - Intuitive Website begeistert mit klarem Responsive-Webdesign, hoher Usability und praktischen Tools für eine moderne Berichterstattung - Social Media-Einbindung ermöglicht schnelles Teilen von Informationen auf unterschiedlichen Kanälen - Interessierte können sich für den SKODA Pressemitteilungsverteiler registrieren und bleiben so stets auf dem Laufenden



SKODA AUTO Deutschland hat die neue Website skoda-media.de gestartet. Die Informationsplattform ist erster Anlaufpunkt für Pressevertreter, Blogger sowie Influencer und stellt wichtige Informationen sowie Fotos und Videos rund um die Marke und ihre Modelle bereit. Die intuitiv zu bedienende Website überzeugt mit einem übersichtlichen Layout nach modernsten Web-Standards, hoher Nutzerfreundlichkeit und praktischen Tools für eine moderne, mediale Berichterstattung. Weiterer Pluspunkt: Durch die starke Einbindung von Social Media können Informationen zügig auf unterschiedlichen Kanälen verbreitet werden. Wer automatisch über SKODA Neuheiten informiert werden möchte, registriert sich für den SKODA Pressemitteilungsverteiler und erhält so stets die neuesten Informationen rund um die Marke.



SKODA hat seine neue Online-Präsenz www.skoda-media.de konsequent auf die Anforderungen moderner Berichterstattung ausgerichtet. Die neue Website überzeugt ebenso wie die Fahrzeuge der Marke mit einer klaren und modernen Designsprache. Das frische, emotionale Layout mit großen Bildern, kurzen Teasern und einer übersichtlichen Menüführung bringt Form und Funktion in perfekten Einklang. Mit wenigen Klicks gelangen Pressevertreter, Blogger und Influencer an Texte, Videos, Footage-Material und Fotos, die sowohl für Print als auch Online optimiert zum Download bereitstehen. Die neue Website skoda-media.de ist ohne Zugangsbeschränkung erreichbar und somit für jeden Online-Nutzer abrufbar. Wer automatisch über neue Informationen rund um die Marke SKODA informiert werden möchte, registriert sich gleich hier für den Pressemitteilungsverteiler.



Für die Nutzer der bisherigen Informationsplattform skoda-presse.de ändert sich nichts: Wer die URL skoda-presse.de aufruft, wird automatisch zur neuen Website skoda-media.de weitergeleitet. Alle Nutzer, die sich auf der ehemaligen Seite für den Empfang von Pressemitteilungen registriert hatten, erhalten auch künftig die neuesten Informationen rund um SKODA. Eine erneute Registrierung auf skoda-media.de ist nicht erforderlich, alle Zugangsdaten behalten ihre Gültigkeit.



Das responsive Design steigert die Usability der neuen Website. Layout und Funktionen der Website passen sich den Formaten unterschiedlicher Endgeräte wie Smartphones und Tablets an und bieten damit den Vorteil, auch von unterwegs bestmöglich und unkompliziert über SKODA berichten zu können.



Die neu strukturierte Navigation mit einem schnellen Zugang zu Informationen betont den hohen Service-Charakter. Hier können Media-Experten künftig direkt auf Pressemappen zugreifen und erhalten Informationen so gebündelt und übersichtlich aufbereitet.



Die Einbindung unterschiedlicher Social Media-Kanäle auf skoda-media.de ermöglicht eine schnelle Berichterstattung. So können Pressemitteilungen künftig mit wenigen Klicks über die eigenen Facebook- und Twitter-Accounts geteilt werden. Darüber hinaus lässt sich jede Media-Information direkt über das eigene E-Mail-Postfach weiterleiten.



Sollte die intuitive Navigation nicht zum gewünschten Ergebnis führen, hilft die intelligente Suchfunktion weiter. Das überarbeitete Tool liefert mit durchdachten Filterfunktionen das gewünschte Ergebnis.



