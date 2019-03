Anleger müssen sich heute an der Wall Street heute auf einen ruhigen Handelsstart einstellen. Vorbörslich ist kaum Bewegung bei den großen Indizes zu bobachten.



Bei den Einzelwerten geht es heute um Target, Alphabet, Tesla, Weibo, Alibaba, Aurora und Facebook. Von Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, erhalten Sie einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.