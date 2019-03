Intuitive Surgical hat sich auf die Entwicklung von Robotern spezialisiert, die in der Medizin eingesetzt werden, und zählt in diesem Bereich zu den absoluten Marktführern. Aushängeschild des US-Konzerns ist das Da-Vinci-System, das bereits 1999 auf den Markt gebracht wurde. Das Robotersystem wird bei einer Operation von Chirurgen bedient und ermöglicht dank präziser Steuerung, filigraner Instrumente und hochauflösender 3D-Videoübertragung minimalinvasive Eingriffe. Die Vorteile des Einsatzes liegen dabei auf der Hand: kleinere Schnitte, weniger Blutverlust, weniger Komplikationen und somit verkürzte Krankenhausaufenthalte für die Patienten. Zum Einsatz kommt das System beispielsweise in der Urologie und der Kardiologie.

