- VISION iV: nächster Schritt Richtung Elektromobilität für SKODA - KAMIQ: Newcomer definiert die Kompaktklasse für SKODA komplett neu - FABIA R5: nächste Ausbaustufe des WRC2-Boliden mit Technik-Update und neuem Design - KLEMENT: innovatives Mobilitätskonzept für die Stadt



Auf dem Internationalen Automobilsalon in Genf (5. bis 17. März 2019) präsentiert SKODA mit der VISION iV einen konkreten Ausblick auf Elektromobilität made by SKODA. Die Konzeptstudie feiert in Genf ebenso Weltpremiere wie der SKODA KAMIQ. Das City-SUV für den europäischen Markt rundet das Angebot des tschechischen Automobilherstellers in diesem Fahrzeugsegment nach unten ab. Messepremiere feiert in Genf der SKODA SCALA. Der Newcomer bietet hohe Funktionalität, State-of-the-Art-Connectivity, emotionales Design sowie ein hohes Level an aktiver und passiver Sicherheit und definiert die Kompaktklasse für SKODA komplett neu. SKODA Motorsport präsentiert in der Schweiz außerdem die nächste Ausbaustufe seines Rennboliden FABIA R5. Mit KLEMENT zeigt SKODA zudem ein innovatives Konzept für die urbane Mobilität der Zukunft.



