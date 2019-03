Viel Taktik, keine Strategie: Die britische Regierung will vom Brexit abgehängten Städten mit 1,6 Milliarden Pfund helfen. Doch wie das Hilfsprogramm wirken soll, weiß sie offenbar selbst nicht genau. Die EU-freundlichen Regionen gehen völlig leer aus.

Der Vorwurf ist vermutlich zutreffend - und trotzdem wenig empörend. Die britische Premierministerin Theresa May, mäkeln oppositionelle Labour-Abgeordneten, wolle sich Zustimmung "kaufen", doch man lasse sich nicht "bestechen". Hat jemals eine Regierung, welcher politischen Couleur auch immer, nicht versucht, Zustimmung zu ihrer Politik auch mit Umschichtungen im Staatshaushalt zu erreichen? Zielen diese Versuche allerdings üblicherweise auf die Wählerbasis, sind nun, so kann man vermuten, wenige Tage vor der nächsten Abstimmung über den Brexit-Vertrag die Parlamentsabgeordneten das Objekt.

Der vermeintliche Bestechungsversuch, über den nun im Brexit-panischen Großbritannien gestritten wird, ist der so genannte "Stronger Towns Fund" der konservativen Regierung unter Theresa May. Eine Maßnahme, die nach Ansicht des federführenden Ministers für Wohnen, Gemeinden und lokale Verwaltung, James Brokenshire, eine "transformative" Wirkung in Regionen haben werde, die sich zurückgelassen fühlen. Ein Staatsfonds mit einem Volumen von 1,6 Milliarden Pfund (1,86 Mrd. Euro) soll notleidende Städte bis 2026 unterstützen, um "neue Arbeitsplätze zu schaffen, Bewohner auszubilden und Wachstum anzukurbeln", wie es auf der Internetseite der ...

