Moody's Analytics, ein weltweit führender Anbieter von Financial Intelligence, wurde im neuesten Report des Marktanalysten Chartis Research (Model Validation Solutions, 2019) zum Category Leader gekürt. Dieser Report evaluiert und bewertet die Modellvalidierungslösungen der zehn führenden Anbieter weltweit. Im Rahmen von Model Validation Solutions, 2019 werden Anbieter auf Grundlage von sieben Kernkompetenzen bewertet, darunter Dateneingabe, Modellanalyse/-preise und Eignung. Moody's Analytics war der einzige Anbieter, der in allen sieben Kategorien mit der Bewertung "Best in Class Capabilities" gewürdigt wurde.

Neue regulatorische Auflagen, wie der Rechnungslegungsstandard Current Expected Credit Loss (CECL) in den USA und das European Central Bank's Targeted Review of Internal Models (TRIM) Programm unterstreichen die zunehmende Bedeutung von Model Governance. Unsere preisgekrönten Modellvalidierungslösungen ergänzt durch unsere Beratungsleistungen unterstützen die Unternehmen, diese Auflagen und eine Vielzahl anderer Anforderungen zu erfüllen.

"Wir sind sehr erfreut, dass Chartis unsere Modellvalidierungslösungen mit der Auszeichnung Category Leader gewürdigt hat", so Anamaria Pieschacon, Senior Economist, Model Validation bei Moody's Analytics. "Weltweit vertrauen unsere Kunden darauf, dass wir Serviceleistungen und Lösungen zur Validierung ihrer Modelle bereitstellen und den Analytics-Lebenszyklus verwalten. Unser Input unterstützt unsere Kunden dabei ihre Modelle weiterzuentwickeln. Auf diese Weise werden sie in die Lage versetzt, bessere und fundiertere Entscheidungen zu treffen. Diese Anerkennung durch Chartis unterstreicht die Stärke und den Umfang unseres Modellvalidierungsangebots, welches sowohl Retail- als auch gewerbliche Anlageklassen abdeckt. Hierbei kommen sowohl traditionelle als auch neuere Techniken wie das Maschinenlernen zum Einsatz."

Im vergangenen Jahr kürte Chartis bereits unsere Lösungen für CECL, Credit Risk (Banking Book) und Balance Sheet Management mit der Auszeichnung Category Leader, bei der Bewertung der führenden Anbieter in diesen Bereichen.

Diese Anerkennung ergänzt nun die lange Reihe von Auszeichnungen und Preisen für Moody's Analytics.

Über Moody's Analytics

Moody's Analytics unterstützt führende Unternehmen mit Tools für Financial Intelligence und Analysen zur Gewährleistung einer schnelleren und besseren Entscheidungsfindung. Die Kombination aus unserer umfangreichen Expertise im Bereich Risiko, umfassenden Informationsressourcen und innovativer Technologieanwendung ist unseren Kunden behilflich, um auf einen sich ständig weiterentwickelnden Markt zu reagieren. Unsere branchenführenden Lösungen, bestehend aus Research, Daten, Software und professionellen Serviceleistungen, sind dafür bekannt, ein nahtloses Kundenerlebnis zu gewährleisten. Dank unseres Engagements für Qualität, offenen Denkweise und unseres Fokus auf die Erfüllung von Kundenanforderungen sind wir ein zuverlässiger Partner von Tausenden von Organisationen weltweit. Weitere Informationen über Moody's Analytics finden Sie unter www.moodysanalytics.com.

Moody's Analytics ist eine Tochtergesellschaft der Moody's Corporation (NYSE: MCO). Die Moody's Corporation wies im Jahr 2017 Einnahmen von 4,2 Milliarden US-Dollar aus, beschäftigt etwa 12.600 Mitarbeiter weltweit und ist in 42 Ländern vertreten.

Über Chartis Research

Chartis Research ist der weltweit führende Anbieter von Recherchen und Analysen zum Thema Risikomanagement. Das Unternehmen gehört zu Infopro Digital, dem Besitzer von marktführenden Marken wie Risk und WatersTechnology. Chartis verfolgt das Ziel, die Wirtschaftsleistung von Unternehmen durch die Verbesserung von Risikomanagement, Corporate Governance und Compliance zu unterstützen und Kunden durch die Bereitstellung tief greifender Analysen und umsetzbarer Beratungsdienste zu praktisch allen Aspekten der Risikotechnologie zu informierter Entscheidungsfindung hinsichtlich Technologie und Geschäft zu verhelfen. Weitere Informationen finden Sie unter chartis-research.com.

