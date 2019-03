Die Filterelemente sind für allen Arbeitsprozesse in der Herstellung von Arzneimitteln und Nahrungsmitteln geeignet, beispielsweise in Produktförderung, Abfüllstationen, Mischern, Trocknern, und in der Siloentlüftung. Die Filterplatten, Filterpatronen und Filterkassetten sind auf den jeweiligen Anwendungsfall abgestimmt. Technisch kompetente Ansprechpartner beraten Sie bei der Auswahl des für Ihren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...