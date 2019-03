Von Nathan Allen

TOULOUSE (Dow Jones)--Der Flugzeughersteller Airbus hat Gespräche mit den Gewerkschaften über die Einstellung der A380-Fertigung aufgenommen. Dabei gehe es um die mögliche Weiterbeschäftigung der bei dem Superjumbo-Programm beschäftigten Mitarbeiter, teilte die Airbus SE am Dienstag mit.

In den kommenden drei Jahren dürften zwischen 3.000 und 3.500 Stellen an Standorten in Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Spanien betroffen sein, hatte der Konzern bereits angekündigt. Laut dem Unternehmen könnten viele der Beschäftigten unter anderem in die hochlaufende Produktion für den kleineren, aber bei den Fluggesellschaften beliebteren A320 wechseln.

Im Februar hatte Airbus angekündigt, die A380-Produktion 2021 einzustellen, weil die sinkende Nachfrage die Fertigung des Großraumflugzeugs wirtschaftlich unrentabel machte.

March 05, 2019

