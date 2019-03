Rancho Cordova, Kalifornien (ots/PRNewswire) - AMPAC Fine Chemicals (AFC) freut sich, bekannt geben zu dürfen, dass Herr Chris Conley die zusätzliche Verantwortung als Vice President, Human Resources, zusätzlich zu seiner Position als Vice President, Safety, Health and Environment (SH&E) übernehmen wird.



Chris Conley führt den Geschäftsbereich SH&E von AMPAC erfolgreich, seit er 2017 zu AMPAC stieß. Zuvor führte er während 35 Jahren ähnliche Geschäftsbereiche bei Aerojet Rocketdyne und damit verbundener Unternehmen. Als er für Aerojet Rocketdyne tätig war, war Chris Conley ebenfalls eng mit den HR-Funktionen verbunden und führte die Health Services Group, in deren Rahmen er einen gesunden Lebensstil zu Hause und am Arbeitsplatz förderte.



"Chris Conley wird dieselbe Professionalität und Hingabe in die Human-Resources-Funktion bringen, wie er dies bei SH&E unter Beweis gestellt hat. Chris Conley ist eine erfahrene Führungsperson mit einem ausgezeichneten Leistungsausweis in verschiedenen Führungsfunktionen, ein erfahrener Coach und hat den Respekt seines Führungsteams, seiner Arbeitskollegen und dem größeren AMPAC-Team verdient", sagt Dr. Aslam Malik, Präsident und CEO, AFC.



Chris Conley ist am AFC-Hauptsitz in Rancho Cordova, CA, tätig und wird die HR- und SH&E-Funktion in allen vier AMPAC-Werken betreuen. Er verfügt über einen Master of Science im Bereich Environmental Health vom East Tennessee State.



INFORMATIONEN ZU AMPAC FINE CHEMICALS LLC



AFC ist ein in den USA ansässiges Unternehmen mit nachgewiesenen Kompetenzen in den Bereichen Prozessentwicklung, Skalierungsverfahren und cGMP-gerechte kommerzielle Produktion von pharmazeutischen Wirkstoffen und registrierten Zwischenprodukten für Pharma- und Biotechnologiekunden. AFC ist ein Unternehmen aus dem Portfolio von SK Holdings (Südkorea) und ist ein strategischer Bestandteil des wachsenden Pharmasektors von SK. Die speziell ausgerüsteten Anlagen und das erfahrene Personal von AFC ermöglichen es AFC, hochenergetische Verbindungen im kommerziellen Maßstab sicher herzustellen. Weitere Technologieplattformen von AFC umfassen die Herstellung hochwirksamer Verbindungen, kontinuierliche Prozesse und chromatographische Trennung im industriellen Maßstab mittels simulierter Wanderbettchromatographie sowie analytische Dienstleistungen für die pharmazeutische Industrie. Die Geschäftsstandorte von AFC befinden sich in Rancho Cordova & El Dorado Hills CA, in La Porte, Texas und in Petersburg, VA. Weitere Informationen zu unserem Unternehmen erhalten Sie auf unserer Website unter www.ampacfinechemicals.com.



