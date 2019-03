Schlechte Presse erschüttern derzeit die Raiffeisenbank International AG (RBI). Die Aktie gab in Folge heute bis zu 14 Prozent nach! Der Grund dafür: Die RBI wird laut Medien in Zusammenhang mit einem Geldwäscheskandal der litauischen Ukio Bank genannt. Dabei soll es um mehrere Milliarden Euro russischer Gelder gehen. Ich bin über die jetzt gewaltigen Reaktion nicht überrascht. Zu was eine derartig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...