Hannover (www.aktiencheck.de) - Der ISM PMI Non-Manufacturing präsentiert sich im Februar wieder deutlich stärker, so die Analysten der NORD LB. Die Befragungsteilnehmer schienen auf eine Einigung im Handelskonflikt zwischen China und den USA zu setzen. Sollte diese Lösung wirklich gefunden werden, müsste die US-Wirtschaft wohl wieder deutlicher an Dynamik gewinnen können, was dann wieder einen größeren Handlungsdruck auf das FOMC auslösen müsste. ...

