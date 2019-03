Für die Gegner der EU-Urheberrechtsreform könnte die Demo am 23. März in mehreren Ländern zu spät sein. Die EVP drückt im Europaparlament aufs Tempo.

Die Abstimmung über die Reform des EU-Urheberrechts im Europaparlament soll nach dem Willen der konservativen Parteienfamilie EVP so bald wie möglich über die Bühne gehen. "Wir wollen die Abstimmung sobald die Dienste des Parlaments bereit sind", sagte ein Sprecher der Europäischen Volkspartei am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel.

Es gehe vor allem darum, ob die Übersetzer des Parlaments das Gesetz rechtzeitig in alle EU-Sprachen übertragen hätten. Ein Sprecher des Parlaments konnte auf Anfrage zunächst nicht sagen, wie weit die Übersetzer sind.

Bislang war das Parlaments-Votum für Ende März angesetzt gewesen. Vorher - am 23. März - wollen Kritiker der Reform in mehreren EU-Ländern, neben Deutschland etwa in den Niederlanden, in Österreich und in Polen, gegen das Vorhaben auf die Straße gehen.

