Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Telekom Austria +2,47% auf 6,64, davor 6 Tage im Minus (-3,57% Verlust von 6,72 auf 6,48), ATX -0,7% auf 3046,07, davor 4 Tage im Plus (1,6% Zuwachs von 3019,47 auf 3067,68), ATX Prime -0,7% auf 1537,67, davor 4 Tage im Plus (1,47% Zuwachs von 1526,03 auf 1548,5), EVN +0,46% auf 12,98, davor 4 Tage im Minus (-5,56% Verlust von 13,68 auf 12,92), Polytec -1,14% auf 8,7, davor 3 Tage im Plus (3,53% Zuwachs von 8,5 auf 8,8), VIG 0% auf 21,8, davor 3 Tage im Plus (3,12% Zuwachs von 21,14 auf 21,8), AMS -2,7% auf 28,16, davor 3 Tage im Plus (6,79% Zuwachs von 27,1 auf 28,94), Hutter & Schrantz Stahlbau +3,15% auf 26,2, davor 3 Tage im Minus (-10,56% Verlust von 28,4 auf 25,4). Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:Zumtobel 6,99 (MA200: ...

