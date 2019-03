ZÜRICH (Dow Jones)--Der Aktienmarkt in der Schweiz hat sich am Dienstag verhalten gezeigt. Von Händlern hieß es erneut, nach der Rally seit Jahresbeginn sei eine Verschnaufpause angebracht. Der Leitindex SMI hat in diesem Jahr über 11 Prozent zugelegt und befindet sich nur noch rund 200 Punkte unter seinem Allzeithoch. Doch inzwischen seien die stützenden Faktoren wie die Hoffnung auf ein US-chinesisches Handelsabkommen und die Erwartung einer länger anhaltenden lockeren Geldpolitik zum großen Teil eingepreist. Zudem warnte der chinesische Handelsminister Zhong Shan, die Unterhändler hätten noch sehr viel zu tun.

Etwas gestützt wurde die Stimmung dagegen von den Plänen des chinesischen Volkskongresses. Um die Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung in China abzuwehren, sollen die Mehrwertsteuer gesenkt, die Belastungen für Unternehmen reduziert und zudem die Staatsausgaben erhöht werden. Impulsgeber in dieser Woche könnte die EZB-Sitzung am Donnerstag sein, daneben auch der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 9.399 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zehn Kursverlierer und zehn -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 68,11 (zuvor: 52,05) Millionen Aktien.

Für die Richemont-Aktie ging es um 4 Prozent nach unten. Die Analysten von Bank of America-Merrill Lynch hatten die Aktie nach Angaben aus dem Markt um zwei Stufen auf "Underperform" gesenkt. Die Aktie des Wettbewerbers Swatch fiel im Schlepptau um 1,2 Prozent.

Novartis erholten sich um 1 Prozent. Das Top-Präparat Cosentyx hat günstige Studienergebnisse erbracht. Die Aktie wurde am Vortag ex Dividende gehandelt und hatte gut 2 Prozent verloren - allerdings waren die Verluste niedriger als die Dividendenzahlung. Roche stiegen am Tag der Generalversammlung, die geräuschlos über die Bühne ging, um 0,5 Prozent.

Die Lindt-Aktie tendierte nach dem Geschäftsbericht unverändert. Für die Aktie des Biopharma-Unternehmens Newron ging es nach Zahlenausweis und Ausblick 2,5 Prozent abwärts.

