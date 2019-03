China hält DAX-Anleger in Atem, Beiersdorf auf Erholungskurs

Auch am heutigen Dienstag kam der DAX nicht so richtig vom Fleck. Dabei drehte das wichtigste deutsche Börsenbarometer um den Vortagesschluss.

Das war heute los. Im Tagesverlauf wechselten die Vorzeichen einige Male. Die Kursbewegungen hielten sich insgesamt jedoch in Grenzen. Im Fokus stand die Aussicht auf ein schwächeres Wirtschaftswachstum in China. Allerdings will die Pekinger Regierung auch gegensteuern und die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt unter anderem mithilfe von Steuererleichterungen unterstützen, was Börsianern wiederum gefallen dürfte.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX konnte heute vor allem Beiersdorf (WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000) überzeugen. Die Aktie des Nivea-Herstellers legte zeitweise knapp 2 Prozent an Wert zu. Damit erholte sich das Papier weiter, nachdem Beiersdorf Anleger in der Vorwoche mit seinem Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr enttäuscht und für einen deutlichen Kurssturz der Beiersdorf-Aktie gesorgt hatte. In 2019 sollen die Umsatzerlöse konzernweit organisch um 3 bis 5 Prozent zulegen, während die EBIT-Marge bei rund 14,5 Prozent liegen soll. 2018 wurde noch ein organisches Umsatzplus von 5,4 Prozent erzielt, während die EBIT-Marge bei 15,4 Prozent lag.

